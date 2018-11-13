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У Молдові хочуть зменшити кількість депутатів

У Молдові хочуть зменшити кількість депутатів

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Молдові запропонували провести консультативний референдум щодо зменшення кількості депутатів у день проведення парламентських виборів в країні. Про ініціативу розповів лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк під час брифінгу, передає УНН.

За словами Плахотнюка, консультативний референдум відбудеться 24 лютого в день проведення парламентських виборів в Молдові.

"Ми хотіли уникнути витрачання державних грошей ... тому що явка на референдумах в цілому дуже низька, і ми ризикуємо отримати спірний результат, який не відображатиме думку більшості громадян в Республіці Молдова. Однак, з парламентськими виборами 24 лютого 2019 року, є відповідний момент для проведення такого референдуму одночасно з парламентськими виборами", - зазначив він.

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Крім того, за його словами, реформою передбачено, що громадяни Молдови зможуть відкликати мандат депутата.

"Перше речення по оптимізації парламенту в політичній реформі - це скорочення числа депутатів від 101 до 61 депутата. Як і в разі реформи виконавчої влади, коли ми скоротили кількість міністерств і ліквідували більше інститутів, ми вважаємо, що добре структурований і організований парламент стане більш ефективним, депутати будуть більш відповідальними", - сказав Плахотнюк.

Як повідомляв УНН, парламентські вибори в Молдові відбудуться 24 лютого 2019 року.

Нагадаємо, голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний парламент, можливо, виступить за ще більше спрощення інституту президента країни.

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