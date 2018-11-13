В Молдове хотят уменьшить количество депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Молдове предложили провести консультативный референдум по уменьшению количества депутатов в день проведения парламентских выборов в стране. Об инициативе рассказал лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк во время брифинга, передает УНН.
По словам Плахотнюка, консультативный референдум состоится 24 февраля в день проведения парламентских выборов в Молдове.
“Мы хотели избежать расходования государственных денег... потому что присутствие на референдумах в целом очень низкое, и мы рискуем получить спорный результат, который не будет отражать мнение большинства граждан в Республике Молдова. Однако, с парламентскими выборами 24 февраля 2019 года, есть подходящий момент для проведения такого референдума одновременно с парламентскими выборами”, — отметил он.
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Кроме того, по его словам, реформой предусмотрено, что граждане Молдовы смогут отзывать мандат депутата.
“Первое предложение по оптимизации парламента в политической реформе — это сокращение числа депутатов от 101 до 61 депутата. Как и в случае реформы исполнительной власти, когда мы сократили число министерств и ликвидировали больше институтов, мы считаем, что хорошо структурированный и организованный парламент станет более эффективным, депутаты будут более ответственными”, — сказал Плахотнюк.
Как сообщал УНН, парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года.
Напомним, председатель парламента Молдовы Андриан Канду утверждает, что следующий парламент, возможно, выступит за еще более упрощения института президента страны.