У МХП встановили камери для моніторингу емоцій співробітників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" моніторить емоції співробітників. Це робиться за допомогою камер, з метою виділити із загальної кількості персоналу щасливих і нещасних людей. Про це на V форумі "Диригенти змін" розповів глава правління компанії Юрій Косюк, передає УНН.
“Ми моніторимо емоції співробітників. Люди сидять під камерами. Але ми не дивимося на те, як вони колупаються в носі або чухають вухо. У нас є психологи, які читають емоції, записані камерами. Так ми обчислюємо щасливих людей і нещасних”, — сказав Косюк.
З нещасними співробітниками тісно працюють психологи і фахівці HR, продовжив глава правління компанії. Експерти намагаються виправити ситуацію, запропонувати нещасним людям щось натомість. У разі відсутності змін — останніх звільняють, розповів Косюк.
“Є у нас хлопець, який дуже стрімко набрав вагу. І HR останні півроку спостерігав, як він товстішає. Коли психологи почали працювати з цією людиною, виявилося, що єдиною радістю в житті він вважав можливість смачно поїсти. Ми зрозуміли, що людина не може займати високу позицію, оскільки він займає чиєсь місце і стримує зростання молодих активних мотивованих людей”, — розповів Косюк.
Посилаючись на недавні дослідження, Косюк додав, що щасливі люди — більш продуктивні.
“Коли ми розповідаємо, які експерименти ми ставимо над співробітниками, часто чуємо у відповідь, що тільки ідіоти можуть працювати в цій компанії. При цьому з припливом і утриманням людей немає проблем”, - резюмував глава правління компанії.