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В МХП установили камеры для мониторинга эмоций сотрудников

В МХП установили камеры для мониторинга эмоций сотрудников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" мониторит эмоции сотрудников. Это делается при помощи камер, с целью выделить из общего количества персонала счастливых и несчастных людей. Об этом на V форуме "Дирижеры изменений" рассказал глава правления компании Юрий Косюк, передает УНН.

“Мы мониторим эмоции сотрудников. Люди сидят под камерами. Но мы не смотрим на то, как они ковыряются в носу или чешут ухо. У нас есть психологи, которые читают эмоции, записанные камерами. Так мы вычисляем счастливых людей и несчастных”, — сказал Косюк.

С несчастными сотрудниками плотно работают психологи и специалисты HR, продолжил глава правления компании. Эксперты пытаются исправить ситуацию, предложить несчастным людям что-то взамен. В случае отсутствия изменений — последних увольняют, рассказал Косюк.

“Есть у нас парень, который очень стремительно набрал вес. И HR, последние полгода, наблюдал, как он толстеет. Когда психологи начали работать с этим человеком, оказалось, что единственной радостью в жизни он считал возможность вкусно поесть. Мы поняли, что человек не может занимать высокую позицию, поскольку он занимает чье-то место и сдерживает рост молодых активных мотивированных людей”, — рассказал Косюк.

Ссылаясь на недавние исследования, Косюк добавил, что счастливые люди — более продуктивны.

“Когда мы рассказываем, какие эксперименты мы ставим над сотрудниками, часто слышим в ответ, что только идиоты могут работать в этой компании. При этом с притоком и удержанием людей нет проблем”, — резюмировал глава правления компании.

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