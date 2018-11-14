В МХП установили камеры для мониторинга эмоций сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" мониторит эмоции сотрудников. Это делается при помощи камер, с целью выделить из общего количества персонала счастливых и несчастных людей. Об этом на V форуме "Дирижеры изменений" рассказал глава правления компании Юрий Косюк, передает УНН.
“Мы мониторим эмоции сотрудников. Люди сидят под камерами. Но мы не смотрим на то, как они ковыряются в носу или чешут ухо. У нас есть психологи, которые читают эмоции, записанные камерами. Так мы вычисляем счастливых людей и несчастных”, — сказал Косюк.
С несчастными сотрудниками плотно работают психологи и специалисты HR, продолжил глава правления компании. Эксперты пытаются исправить ситуацию, предложить несчастным людям что-то взамен. В случае отсутствия изменений — последних увольняют, рассказал Косюк.
“Есть у нас парень, который очень стремительно набрал вес. И HR, последние полгода, наблюдал, как он толстеет. Когда психологи начали работать с этим человеком, оказалось, что единственной радостью в жизни он считал возможность вкусно поесть. Мы поняли, что человек не может занимать высокую позицию, поскольку он занимает чье-то место и сдерживает рост молодых активных мотивированных людей”, — рассказал Косюк.
Ссылаясь на недавние исследования, Косюк добавил, что счастливые люди — более продуктивны.
“Когда мы рассказываем, какие эксперименты мы ставим над сотрудниками, часто слышим в ответ, что только идиоты могут работать в этой компании. При этом с притоком и удержанием людей нет проблем”, — резюмировал глава правления компании.