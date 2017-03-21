У МінТОТ представили план державної політики щодо Криму

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Міністерстві тимчасово окупованих територій та ВПО представили проект плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, і цей проект буде направлений на погодження до Кабінету Міністрів України, передає кореспондент УНН.

Так, згідно з планом заходів, передбачається створення фонду допомоги політв’язням та членам їх сімей.

Окрім того, планується розбудова транспортної інфраструктури на території Херсонської області, а саме в районі КПВВ та оптимізація розкладу руху залізничного транспорту, що здійснює перевезення громадян України до найближчих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією України населених пунктів.

Також повідомляється про організацію надання українцям з окупованого Криму вільного доступу до соціальних послуг на материковій частині України. Крім того, наголошується на важливості створення умов для юридичних та нотаріальних послуг на материковій частині України, зокрема при необхідності поблизу КПВВ у Херсонській області.

У сфері адміністративних послуг пропонується створення центрів надання адміністративних послуг поблизу КПВВ у Херсонській області. Також на КПВВ планується встановлення телекомунікаційного обладнання для доступу до високошвидкісного мобільного Інтернету (3G) з оснащенням Wi-Fi-зон.

“По оцінках, бюджет облаштування двох КПВВ з побудови одного ЦНАПу на пунктах перетину в’їзду-виїзду Каланчак і Чонгар ця сума наближається до 300 млн. Звичайно, що сьогодні в бюджеті цієї цифри немає”, — повідомив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі.

Наголошується на створенні інфраструктури телерадіомовлення та встановленні необхідного технічного обладнання з метою розширення зони покриття сигналу мовлення телеорганізацій України на тимчасово окуповану територію України.

Зазначається і про посилення спроможності медичних закладів на території Херсонської області для того, щоб жителі Криму могли отримати медичні послуги на материковій Україні.

У плані заходів йдеться і про збереження національної культурної спадщини, зокрема про активізацію співпраці з ЮНЕСКО, щодо повернення наявних культурних цінностей України з тимчасово окупованої території України на материкову частину України, а також планується опрацювання правового механізму застосування персональних санкцій до осіб, які проводять будь-які несанкціоновані археологічні розкопки на тимчасово окупованій території України.

Як повідомляв УНН, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив 16 березня, що українська влада за три роки анексії півострова Крим не змогла знайти ефективних механізмів для його повернення.

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