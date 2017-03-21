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В МинВОТ представили план государственной политики по Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В Министерстве временно оккупированных территорий и ВПЛ представили проект плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, и этот проект будет направлен на согласование в Кабинет Министров Украины, передает корреспондент УНН.

Так, согласно плану мероприятий, предусматривается создание фонда помощи политзаключенным и членам их семей.

Кроме того, планируется развитие транспортной инфраструктуры на территории Херсонской области, а именно в районе КПВВ и оптимизация расписания движения железнодорожного транспорта, что осуществляет перевозку граждан Украины до ближайших к административной границе с временно оккупированной территорией Украины населенных пунктов.

Также сообщается об организации предоставления украинцам из оккупированного Крыма свободного доступа к социальным услугам на материковой части Украины. Кроме того, отмечается важность создания условий для юридических и нотариальных услуг на материковой части Украины, в частности при необходимости вблизи КПВВ в Херсонской области.

В сфере административных услуг предлагается создание центров предоставления административных услуг вблизи КПВВ в Херсонской области. Также на КПВВ планируется установка телекоммуникационного оборудования для доступа к высокоскоростному мобильному Интернету (3G) с оснащением Wi-Fi-зон.

"По оценкам, бюджет обустройства двух КПВВ по построению одного ЦПАУ на пунктах пересечения въезда-выезда Каланчак и Чонгар эта сумма приближается к 300 млн. Конечно, сегодня в бюджете этой цифры нет", - сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

Отмечается создании инфраструктуры телерадиовещания и установлении необходимого технического оборудования с целью расширения зоны покрытия сигнала вещания телеорганизаций Украины на временно оккупированную территорию Украины.

Отмечается и об усилении способности медицинских учреждений на территории Херсонской области для того, чтобы жители Крыма могли получить медицинские услуги на материковой Украине.

В плане мероприятий говорится и о сохранении национального культурного наследия, в частности об активизации сотрудничества с ЮНЕСКО, по возвращению имеющихся культурных ценностей Украины с временно оккупированной территории Украины на материковую часть Украины, а также планируется проработка правового механизма применения персональных санкций к лицам, которые проводят любые несанкционированные археологические раскопки на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщал УНН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил 16 марта, что украинская власть за три года аннексии полуострова Крыма не смогла найти эффективные механизмы для его возвращения.

Украинские Национальные Новости

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