У Мінсоцполітики провели аудит усіх виплат, пов’язаних з прожитковим мінімумом

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики провели аудит усіх виплат пов’язаних з прожитковим мінімумом, щоб зрозуміти наявні проблеми з виплатами. Про це під час парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.