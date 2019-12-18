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У Мінсоцполітики провели аудит усіх виплат, пов’язаних з прожитковим мінімумом

У Мінсоцполітики провели аудит усіх виплат, пов’язаних з прожитковим мінімумом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики провели аудит усіх виплат пов’язаних з прожитковим мінімумом, щоб зрозуміти наявні проблеми з виплатами. Про це під час парламентських слухань щодо проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає кореспондент УНН.

"Я б хотіла сказати, що ми зробили аудит усіх виплат, що зараз пов’язані… Виплата, що залежить від прожиткового мінімуму, сума, яка нормативним актом регулюється, скільки у нас одержувачів тієї чи іншої допомоги. Ми робимо це, щоб розуміти детальну проблематику", - розповіла Соколовська.

Вона зазначила, що у міністерстві хочуть зрозуміти, для яких категорій населення – це найважливіше.

"Ми це зробили не тільки щоб говорити, що в нас прожитковий мінімум вдвічі менший ніж фактичний, а ми хочемо зрозуміти, на які категорії населення впливають ці розміри. І ми зараз таку аналітику проводимо і рухаємось до того, щоб порахувати прожитковий мінімум і зробити для цього ресурс", - додала міністр.

Раніше УНН повідомляв, за інформацією Мінсоцполітики, сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого Міністерством соціальної політики законопроекту про відв’язку низки виплат від прожиткового мінімуму, що дозволить поетапно підвищити соціальні виплати найбільш вразливим групам населення.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд підготував законопроект, який змінює роботу прожиткового мінімуму, як показника, що впливав на заробітну плату. Це перший крок до підвищення прожиткового мінімуму у 2020 році.

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