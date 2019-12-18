В Минсоцполитики провели аудит всех выплат, связанных с прожиточным минимумом

"Я бы хотела сказать, что мы сделали аудит всех выплат, что сейчас связаны... Выплата, зависит от прожиточного минимума, сумма, каторая нормативным актом регулируется, сколько у нас получателей той или иной помощи. Мы делаем это, чтобы понимать подробную проблематику", - рассказала Соколовская.

Она отметила, что в министерстве хотят понять, для каких категорий населения - это самое важное.

"Мы это сделали не только чтобы говорить, что у нас прожиточный минимум вдвое меньше, чем фактический, а мы хотим понять, на какие категории населения влияют эти размеры. И мы сейчас такую аналитику проводим и двигаемся к тому, чтобы посчитать прожиточный минимум и сделать для этого ресурс", - добавила министр.

Ранее УНН сообщал, по информации Минсоцполитики, сегодня в Верховной Раде Украины состоятся парламентские слушания по подготовленному Министерством социальной политики законопроекту об отвязке ряда выплат прожиточного минимума, что позволит поэтапно повысить социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство подготовило законопроект, меняющий работу прожиточного минимума, как показателя, который влиял на заработную плату. Это первый шаг к повышению прожиточного минимума в 2020 году.