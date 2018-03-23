У Міносвіти пообіцяли забезпечити початкову школу новими підручниками до 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Нова українська школа запрацює з першого вересня і до цього терміну перші класи отримають нові підручники. Про це під час виступу з трибуни парламенту заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН.
“Нова українська школа запрацює з першого вересня — перші класи ідуть навчатись за новим стандартом початкової освіти. Зараз вже почали підготовку 22 тисячі вчителів. Крім дистанційного курсу, в них є сесії очного курсу. Ми готуємо для цього нового стандарту нові підручники для першого класу і підручники будуть до першого вересня”, — повідомила Л.Гриневич.
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Крім того, міністр визнала, що на сьогоднішній день в Україні існує проблема з місцями в школах та дитсадках.
“З приводу місць — у нас є проблеми з місцями в школах... У місцях інтенсивної житлової забудови в першу чергу здаються квартири та заробляються гроші і лише потім при добрих обставинах здають такі об’єкти, як дитячі садочки та школи”, — резюмувала Л.Гриневич.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив держстандарт початкової освіти.