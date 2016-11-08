У Міноборони заявили про нестачу теплих шапок, курток та білизни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерству оборони бракує зимових шапок, курток-утеплювачів та теплої білизни для видачі військовим АТО, які не надійшли у визначений термін. Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Водночас для видачі військовослужбовців бракує зимових шапок, флісових курток-утеплювачів та теплої білизни, які, на жаль, не надійшли до Міноборони у визначений термін від підприємств виробників”, — сказала О.Гаврилюк.
За її словами, на сьогодні військовослужбовці, задіяні в АТО, забезпечені теплою формою одягу на 90%. Таким чином, особовий склад повністю забезпечений шапками-фесками та підшоломниками, утепленими польовими куртками і штанами, польовими костюмами, черевиками з високими берцями, зимовими рукавичками, шкарпетками та натільною білизною.
“Починаючи з 27 жовтня до об’єднаних центрів забезпечення тилу ЗСУ з підприємств уже надійшло понад 23 тисячі пар черевиків з високими берцями, 22 тисячі комплектів польових костюмів, 5 тисяч зимових вітро-вологостойких курток та 17 тисяч пар штанів, понад 4 тисячі комплектів теплої трикотажної білизни”, — додала О.Гаврилюк.
Вона зауважила, що забезпечити військовослужбовців окремими предметами речового майна Міноборони планує уже у другій половині листопада.
Як повідомляв УНН, з початку 2016 року за напрямом забезпечення речовим майном здійснено постачання до Збройних сил України на суму 460 млн грн.