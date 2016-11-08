В Минобороны заявили о нехватке теплых шапок, курток и белья
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерству обороны не хватает зимних шапок, курток-утеплителей и теплого белья для выдачи военным АТО, которые не поступили в срок. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"Вместе с тем для выдачи военнослужащим не хватает зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и теплого белья, которые, к сожалению, не поступили в Минобороны в срок от предприятий производителей", - сказала О.Гаврилюк.
По ее словам, на сегодня военнослужащие, задействованные в АТО, обеспечены теплой формой одежды на 90%. Таким образом, личный состав полностью обеспечен шапками-фесками и подшлемниками, утепленными полевыми куртками и брюками, полевыми костюмами, туфлями с высокими берцами, зимними перчатками, носками и нательным бельем.
"Начиная с 27 октября в объединенные центры обеспечения тыла ВСУ от предприятий уже поступило более 23 тыс. пар ботинок с высокими берцами, 22 тыс. комплектов полевых костюмов, 5 тыс. зимних ветро-влагостойких курток и 17 тыс. пар брюк, более 4 тыс. комплектов теплого трикотажного белья", - добавила О.Гаврилюк.
Она отметила, что обеспечить военнослужащих отдельными предметами вещевого имущества Минобороны планирует уже во второй половине ноября.
Как сообщал УНН, с начала 2016 года по направлению обеспечения вещевым имуществом осуществили поставку в Вооруженные силы Украины на сумму 460 млн грн.