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У Міноборони запевнили, що санітарні "Богдани" випускатимуть, але усунуть недоліки

У Міноборони запевнили, що санітарні "Богдани" випускатимуть, але усунуть недоліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Міністерстві оборони України запевнили, що йдеться не про призупинення виробництва санітарних автомобілів Богдан-2251, а про усунення виявлених в ході експлуатації недоліків, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

“У зв’язку з раніше оприлюдненою інформацією роз’яснюємо, що мова не йде про призупинення виробництва санітарних автомобілів Богдан-2251, а відбувається процес усунення виявлених в ході експлуатації недоліків з метою отримання сучасного і надійного санітарного автомобіля, так необхідного зараз для Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що санітарний автомобіль Богдан-2251 надходить у війська на заміну застарілим зразкам техніки, які не оновлювалися протягом десятиліть.

“В цілому даний санітарний автомобіль має багато суттєвих переваг, але є ряд зауважень і недоліків, які будуть виправлені у наступних партіях спільними зусиллями підприємства „Богдан Моторс“, Міністерства оборони України, волонтерських і громадських організацій, представники яких входять до складу робочих груп, створених з метою удосконалення технічної, медичної та експлуатаційної складових санітарних автомобілів Богдан-2251”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, напрацьовані даними робочими групами матеріали будуть враховані підприємством “Богдан Моторс” в процесі виробництва наступних партій санітарних автомобілів для Збройних Сил України. Кінцевою метою спільної роботи є забезпечення медичної служби Збройних Сил України санітарним автомобілем Богдан-2251, що враховуватиме запропоновані удосконалення та зміни.

Раніше Міноборони заявило про призупинення виробництва санітарних "Богданів".

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