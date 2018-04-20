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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Міноборони розповіли про стан поранених бійців на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України двоє українських військових отримали поранення, стан здоров'я одного з них – тяжкий, ще одного – задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

У Міноборони розповіли про стан поранених бійців на Донбасі

“Внаслідок ворожих обстрілів протягом 19 квітня двоє українських військових отримали поранення. Їх було доставлено до військово-медичних госпіталів. Стан здоров’я одного з них важкий, ще одного задовільний”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Усього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ. Серед них три обстріли були на луганському напрямку, та 32 — на донецькому. Українським військовим 19 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНН, бойовики вперше в цьому році обстріляли із "Градів" позиції ЗСУ на Донбасі.

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