У Міноборони розповіли про стан поранених бійців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом минулої доби внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України двоє українських військових отримали поранення, стан здоров'я одного з них – тяжкий, ще одного – задовільний. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів протягом 19 квітня двоє українських військових отримали поранення. Їх було доставлено до військово-медичних госпіталів. Стан здоров’я одного з них важкий, ще одного задовільний”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Усього протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано 35 обстрілів позицій ЗСУ. Серед них три обстріли були на луганському напрямку, та 32 — на донецькому. Українським військовим 19 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, бойовики вперше в цьому році обстріляли із "Градів" позиції ЗСУ на Донбасі.