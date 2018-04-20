В Минобороны рассказали о состоянии раненых бойцов на Донбассе

“В результате вражеских обстрелов в течение 19 апреля двое украинских военных получили ранения. Их доставили в военно-медицинские госпитали. Состояние здоровья одного из них тяжелое, еще одного удовлетворительное”, — сообщил Д.Гуцуляк.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 35 обстрелов позиций ВСУ. Среди них три обстрелы были на луганском направлении, и 32 — на донецком. Украинский военным 19 раз приходилось открывать огонь.

Как сообщал УНН, боевики впервые в этом году обстреляли из “Градов” позиции ВСУ на Донбассе.