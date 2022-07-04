У міноборони рф заявили про запуск Центру реєстрації ядерних вибухів на планеті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У міноборони рф заявили про те, що з 1 липня військові заступили на цілодобове чергування в Центрі реєстрації ядерних вибухів. Повідомляється, що центр дозволяє реєструвати ядерні вибухи по всій території Землі та ідентифікувати джерела геофізичних збурень техногенного характеру, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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"З 1 липня 2022 року з метою зміцнення обороноздатності нашої держави зміни чергових Головного центру геофізичного моніторингу розпочали цілодобове чергування", - йдеться в повідомленні.
Центр Головного центру геофізичного моніторингу відкрили 1 червня для виконання завдань, що покладаються на військовий сегмент федеральної системи. Додають, що відповідна система була створена за дорученням президента рф володимира путіна і згідно з рішенням міністра оборони росії.
Нагадаємо
путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації.