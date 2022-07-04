У міноборони рф заявили про запуск Центру реєстрації ядерних вибухів на планеті

Цитата

"З 1 липня 2022 року з метою зміцнення обороноздатності нашої держави зміни чергових Головного центру геофізичного моніторингу розпочали цілодобове чергування", - йдеться в повідомленні.

Центр Головного центру геофізичного моніторингу відкрили 1 червня для виконання завдань, що покладаються на військовий сегмент федеральної системи. Додають, що відповідна система була створена за дорученням президента рф володимира путіна і згідно з рішенням міністра оборони росії.

Нагадаємо

путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації.