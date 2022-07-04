В минобороны рф заявили о запуске Центра регистрации ядерных взрывов на планете
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В минобороны рф заявили о том, что с 1 июля военные заступили на круглосуточное дежурство в Центре регистрации ядерных взрывов. Сообщается, что центр позволяет регистрировать ядерные взрывы по всей территории Земли и идентифицировать источники геофизических возмущений техногенного характера, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Цитата
"С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства", — говорится в сообщении.
Центр Главного центра геофизического мониторинга открыли 1 июня для выполнения задач, возлагаемых на военный сегмент федеральной системы. Добавляют, что соответствующая система была создана по поручению президента рф владимира путина и согласно с решением министра обороны россии.
Напомним
путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации.