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В минобороны рф заявили о запуске Центра регистрации ядерных взрывов на планете

В минобороны рф заявили о запуске Центра регистрации ядерных взрывов на планете

Киев • УНН

 • 151579 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В минобороны рф заявили о том, что с 1 июля военные заступили на круглосуточное дежурство в Центре регистрации ядерных взрывов. Сообщается, что центр позволяет регистрировать ядерные взрывы по всей территории Земли и идентифицировать источники геофизических возмущений техногенного характера, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства", — говорится в сообщении.

Центр Главного центра геофизического мониторинга открыли 1 июня для выполнения задач, возлагаемых на военный сегмент федеральной системы. Добавляют, что соответствующая система была создана по поручению президента рф владимира путина и согласно с решением министра обороны россии.

Напомним

путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации.

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