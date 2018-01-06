У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед українських військових у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Минулої доби в наслідок бойових дій в зоні АТО жоден військовослужбовець не загинув, однак один український військовий отримав поранення. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби внаслідок бойових дій, на щастя, не загинув жоден український воїн. Але через ворожий обстріл біля шахти Бутівка дістав поранення один український військовослужбовець. Його було оперативно доставлено до медичного закладу, де надано необхідну допомогу. Зараз його стан його здоров’я оцінюється, як задовільний”, — сказав Мотузяник.
Нагадаємо, раніше прес-центр штабу АТО повідомляв, що минулої доби з 5 на 6 січня, один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення у зоні АТО.