В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, не погиб ни один украинский воин. Но из-за вражеского обстрела возле шахты Бутовка получил ранения один украинский военнослужащий. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Сейчас его состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное", - сказал Мотузяник.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.