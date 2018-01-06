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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО

Киев • УНН

 • 12451 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один военнослужащий не погиб, однако один украинский военный получил ранения. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных в зоне АТО

"За прошедшие сутки в результате боевых действий, к счастью, не погиб ни один украинский воин. Но из-за вражеского обстрела возле шахты Бутовка получил ранения один украинский военнослужащий. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь. Сейчас его состояние его здоровья оценивается, как удовлетворительное", - сказал Мотузяник.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки с 5 на 6 января, один военнослужащий ВСУ получил ранение в зоне АТО.

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