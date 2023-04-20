У Мінкульті відреагували на загрозу знесення історичного "будинку з мухами" у Києві

ukru
Ексклюзив
15:02 • 2320 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 32441 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 79099 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 203037 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 155808 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 158958 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 241778 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453152 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344846 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356954 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179002 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 151079 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 124435 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 112666 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 72379 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 203033 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 241775 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 486372 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 622526 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 648486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 31512 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 40094 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 112666 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 151079 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179002 перегляди
Актуальне
У Мінкульті відреагували на загрозу знесення історичного "будинку з мухами" у Києві

У Мінкульті відреагували на загрозу знесення історичного "будинку з мухами" у Києві

Київ • УНН

 • 925294 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Мінкульті засудили ймовірне руйнування будинку Марії Станіславської. Так званий «будинок з мухами» занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини та має охоронний статус, але не включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У відомстві закликали КМДА швидше оформлювати відповідні документи, передає УНН.

Цитата

"Міністерство культури та інформаційної політики засуджує руйнування історичних будівель у центрі столиці та закликає КМВА якнайшвидше подавати документи на внесення об‘єктів до Державного реєстру нерухомих пам‘яток", - йдеться в повідомленні відомства.

У відомстві нагадали, що згідно з чинним Порядком обліку об’єктів культурної спадщини, Уповноважений орган, в цьому випадку – Київська міська військова адміністрація, зобов’язаний забезпечити складання облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини у строк, що не перевищує трьох років з дати занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини (пункт 10 Розділу ІІ Порядку).

Доповнення

На сьогодні будинок Марії Станіславської занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини та має охоронний статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини (наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 29 липня 2021 р. № 45). Облікова документація на цей об’єкт для внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наразі на розгляд МКІП не надходила.

Загалом у столиці нараховується 189 пам'яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ще 38 у Київській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Історичний центр Чернігова може потрапити до списку ЮНЕСКО. Україна вже готує подання

Контекст

Як повідомляє інституція зі збереження архітектурної спадщини Києва “Цегла”, у Києві знову працює будівельна техніка на вулиці Володимирській, 93. Там продовжують зносити чергову пам’ятку – 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як “Будинок з мухами”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34