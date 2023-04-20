У Мінкульті відреагували на загрозу знесення історичного "будинку з мухами" у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Мінкульті засудили ймовірне руйнування будинку Марії Станіславської. Так званий «будинок з мухами» занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини та має охоронний статус, але не включений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У відомстві закликали КМДА швидше оформлювати відповідні документи, передає УНН.
Цитата
"Міністерство культури та інформаційної політики засуджує руйнування історичних будівель у центрі столиці та закликає КМВА якнайшвидше подавати документи на внесення об‘єктів до Державного реєстру нерухомих пам‘яток", - йдеться в повідомленні відомства.
У відомстві нагадали, що згідно з чинним Порядком обліку об’єктів культурної спадщини, Уповноважений орган, в цьому випадку – Київська міська військова адміністрація, зобов’язаний забезпечити складання облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини у строк, що не перевищує трьох років з дати занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини (пункт 10 Розділу ІІ Порядку).
Доповнення
На сьогодні будинок Марії Станіславської занесений до Переліку об’єктів культурної спадщини та має охоронний статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини (наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 29 липня 2021 р. № 45). Облікова документація на цей об’єкт для внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наразі на розгляд МКІП не надходила.
Загалом у столиці нараховується 189 пам'яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ще 38 у Київській області.
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Контекст
Як повідомляє інституція зі збереження архітектурної спадщини Києва “Цегла”, у Києві знову працює будівельна техніка на вулиці Володимирській, 93. Там продовжують зносити чергову пам’ятку – 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як “Будинок з мухами”.