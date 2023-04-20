В Минкульте отреагировали на угрозу сноса исторического "дома с мухами" в Киеве

Цитата

"Министерство культуры и информационной политики осуждает разрушение исторических зданий в центре столицы и призывает КГГА как можно быстрее подавать документы на внесение объектов в Государственный реестр недвижимых памятников", - говорится в сообщении ведомства.

В минкульте напомнили, что согласно действующему Порядку учета объектов культурного наследия, Уполномоченный орган, в этом случае – Киевская городская военная администрация, обязан обеспечить составление учетной документации на вновь выявленный объект культурного наследия в срок, не превышающий трех лет с даты занесения объекта культурного наследия в Перечень объектов культурного наследия (пункт 10 раздела II Порядка).

Дополнение

На сегодня дом Марии Станиславской занесен в Перечень объектов культурного наследия и имеет охранный статус только что выявленного объекта культурного наследия (приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 29 июля 2021 г. № 45). Учетная документация на этот объект для внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников Украины пока на рассмотрение МКИП не поступала.

В целом в столице насчитывается 189 памятников культурного наследия национального значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, еще 38 в Киевской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исторический центр Чернигова может попасть в список ЮНЕСКО. Украина уже готовит представление

Контекст

Как сообщает институция по сохранению архитектурного наследия Киева "Цегла", в Киеве снова работает строительная техника на улице Владимирской, 93. Там продолжают сносить очередной памятник - 130-летний дом Марии Станиславской, известный как "Дом с мухами".