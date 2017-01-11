У Мінкульті прокоментували ситуацію зі зникненням 95 стародруків

“Міністерство культури України стурбоване вказаною ситуацією. Разом з тим, вважаємо, що до завершення повного звірення фондів Відділу робити висновки про відсутність музейних предметів передчасно”, — йдеться у повідомленні.

Метою звірення наявності предметів з фондово-обліковою документацією музею є контроль за станом ведення основних облікових документів та встановлення відповідності фактичної наявності предметів, ідентифікуючих ознак та стану їх збереженості даним основних облікових документів.

На сьогодні Львівською національною галереєю мистецтв імені Б.Г.Возницького повне звірення не завершено.

Окрім того, Міністерством культури опрацьовується питання створення робочої групи для надання методичної допомоги в проведенні звірення в Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького.

Нагадаємо, за інформацією керівництва Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г.Возницького результати проведення звірення музейних предметів групи зберігання рукописів та стародруків відділу Галереї “Музей мистецтва староукраїнської книги”, фонду Кириличні стародруки показали, що не виявлено 95 інвентарних позицій, а фонду Рукописи — не виявлено 2 рукописи.