В Минкульте прокомментировали ситуацию с исчезновением 95 старопечатных книг
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министерство культуры Украины прорабатывает вопрос сверки фондов Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого на наличие раритетных изданий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минкульта.
"Министерство культуры Украины обеспокоено создавшейся ситуацией. Вместе с тем, считаем, что до завершения полного сличения фондов Отдела делать выводы об отсутствии музейных предметов преждевременно ", - говорится в сообщении.
Целью сверки наличия предметов с фондово-учетной документацией музея является контроль за состоянием ведения основных учетных документов и установления соответствия фактического наличия предметов, идентифицирующих признаков и состояния их сохранности данным основных учетных документов.
На сегодня Львовской национальной галереей искусств имени Б.Г.Возницкого полная сверка не завершена.
Кроме того, Министерством культуры прорабатывается вопрос создания рабочей группы для оказания методической помощи в проведении сверки в Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г.Возницкого.
Напомним, по информации руководства Львовской национальной галереи искусств имени Б.Г.Возницкого в результате проведения сверки музейных предметов группы хранения рукописей и старопечатных книг отдела Галереи "Музей искусства староукраинской книги", фонда Кириллические старопечатные книги не обнаружено 95 инвентарных позиций, а в фонде Рукописи - не выявлено 2 рукописи.