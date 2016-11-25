У Мінфіні вирішують як скасувати роздрібний податок - Є.Капінус

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Мінфіні наразі триває дискусія щодо скасування роздрібного акцизу на пальне та інші підакцизні товарів. Коли буде знайдено шлях розподілу даного податку між регіональними бюджетами, який влаштує місцеві органи влади, тоді і прийматимуть остаточні рішення. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів заступник міністра фінансів України Євген Капінус.

“У Мінфіні на даному етапі триває дискусія із приводу того як це можна зробити (скасувати роздрібний податок — ред.). Коли буде знайдено шлях і цей шлях буде влаштовувати, в тому числі, і представників місцевих органів самоврядування, тоді ми можемо сказати про те, що ми за. А сьогодні у нас є питання, як нам це зробити.

Пропозиції були підготовлені, зокрема, стосовно застосування механізмів через ДФС: отримання інформації скільки було закуплено продукції і, відповідно, потім - розподіл коштів в ті одиниці, звідки прийшла інформація. Проте цей механізм досить таки складний, оскільки сьогодні казначейство не розчіпляє у нас на таку кількість суб’єктів кошти. І, відповідно, потрібно дати відповідь, як це можна зробити таким чином, аби місцеві органи розуміли, що вони будуть отримувати ті кошти, які вони повинні отримувати.

На жаль, на даному етапі однозначної відповіді, що це можна зробити — немає. Триває робота над цим. У Кабміні було створено робочу групу міністром кабінетів міністрів і в рамках цієї робочої групи, ми сподіваємось, що буде дана відповідь на це питання”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами голови ДФС Романа Насірова, роздрібний акциз створює неконкурентні умови на ринку.

За даними експертів, нелегальний сектор паливного ринку в Україні сьогодні вражає своїми масштабами.

Фахівці пояснюють, що наразі немає державного органу, який би здійснював наглядові функції за нелегальними заправками та газовими модулями, зокрема.

За підрахунками НТЦ “Психея”, через несплату роздрібного податку на пальне бюджети лише за перше півріччя 2016 року недоотримали 800 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.