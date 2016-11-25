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В Минфине решают как отменить розничный налог - Е.Капинус

Киев • УНН

 • 14353 просмотра

По словам чиновника, в Минфине на данном этапе продолжается дискуссия по поводу того как отменить розничный налог

В Минфине решают как отменить розничный налог - Е.Капинус

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Минфине пока продолжается дискуссия об отмене розничного акциза на топливо и другие подакцизные товаров. Когда будет найден путь распределения данного налога между региональными бюджетами, который устроит местные органы власти, тогда и будут принимать окончательные решения. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус.

"В Минфине на данном этапе продолжается дискуссия по поводу того, как это можно сделать (отменить розничный налог - ред.). Когда будет найден путь и этот путь будет устраивать, в том числе, и представителей местных органов самоуправления, тогда мы можем сказать о том, что мы за. А сегодня у нас есть вопросы, как нам это сделать.

Предложения были подготовлены, в частности, по применению механизмов через ГФС: получение информации сколько было закуплено продукции и, соответственно, затем - распределение средств в те единицы, откуда пришла информация. Однако этот механизм довольно сложен, поскольку сегодня казначейство не расцепляет у нас на такое количество субъектов средства. И, соответственно, нужно дать ответ, как это можно сделать таким образом, чтобы местные органы понимали, что они будут получать те средства, которые они должны получать.

К сожалению, на данном этапе однозначного ответа, что это можно сделать - нет. Продолжается работа над этим. В Кабмине была создана рабочая группа министром кабинетов министров и в рамках этой рабочей группы, мы надеемся, что будет дан ответ на этот вопрос ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам председателя ГФС Романа Насирова, розничный акциз создает неконкурентные условия на рынке .

По данным экспертов, нелегальный сектор топливного рынка в Украине сегодня поражает своими масштабами .

Специалисты объясняют, что пока нет государственного органа, который бы осуществлял надзорные функции за нелегальными заправками и газовыми модулями, в частности .

По подсчетам НТЦ "Психея", за неуплату розничного налога на горючее бюджеты только за первое полугодие 2016 года недополучили 800 млн грн .

При этом, по словам С .Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива через "разгул" "серых" дилеров .

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают ", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

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