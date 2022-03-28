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У Міненерго заявили, що відмова G7 платити за газ рублями перекреслила спроби росії обійти санкції

Київ • УНН

 • 151166 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав рішення країн Великої сімки не платити за російський газ рублями, передає УНН.

У Міненерго заявили, що відмова G7 платити за газ рублями перекреслила спроби росії обійти санкції

Цитата

"Міністри енергетики цих держав визнали, що така вимога держави-терориста порушує умови контрактів. Її виконання дало б змогу росії обійти введені санкції. Росія досі намагається шантажувати весь цивілізований світ, проте це лише об‘єднує нас у боротьбі проти божевільного агресора!" - написав Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше

Країни групи “Великої сімки” G7 відхилили вимогу росії платити за імпорт російських енергоносіїв у рублях.

Додамо

23 березня російський президент володимир путін доручив приймати оплату за російський природний газ, що постачається до Європи, у рублях. Попри це, він пообіцяв, що росія продовжить постачати газ відповідно до обсягів і цін, зафіксованим у контрактах.

Рішення диктатор пояснив тим, що західні країни начебто “скомпроментували свої валюти”.

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