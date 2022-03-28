В Минэнерго заявили, что отказ G7 платить за газ рублями перечеркнул попытки россии обойти санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал решение стран Большой семерки не платить за российский газ рублями, передает УНН.
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"Министры энергетики этих государств признали, что такое требование государства-террориста нарушает условия контрактов. Его выполнение позволило бы россии обойти введенные санкции. Россия до сих пор пытается шантажировать весь цивилизованный мир, однако это лишь объединяет нас в борьбе против сумасшедшего агрессора!" - написал Герман Галущенко на своей странице в Facebook.
Ранее
Страны группы “Большой семерки” G7 отклонили требование россии платить за импорт российских энергоносителей в рублях.
Добавим
23 марта российский президент Владимир Путин поручил принимать оплату за поставляемый в Европу российский природный газ в рублях. Несмотря на это, он пообещал, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, зафиксированными в контрактах.
Решение диктатор объяснил тем, что западные страны вроде бы “скомпроментировали свои валюты”.