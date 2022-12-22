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У Мінекономіки очікують, що стеля цін на нафту зменшить прибутки рф на 50%

У Мінекономіки очікують, що стеля цін на нафту зменшить прибутки рф на 50%

Київ • УНН

 • 378137 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Мінекономіки України очікують, що запроваджена Європейським Союзом та іншими країнами стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, зменшить прибутки рф у цій сфері на 50%. Про це під час брифінгу сказала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.

Цитата

"Ми очікуємо, що обвал прибутку від експорту нафти й газу має бути більше ніж на 50%, саме через запровадження ембарго ЄС на сировину, і через провадження "price cap" (гранична ціна - ред.) на нафту. Нагадаю, що, якщо ви подивитеся на доходи від нафти й газу, на них припадає 60% експорту і 40% доходів федерального бюджету росії", - повідомила Свириденко.

Деталі

Міністр додала, що "кожного разу в історії" суттєве падіння цих доходів супроводжується економічною кризою. За її словами, у Мінекономіки України очікують, що доходи росії нижче критичного рівня впадуть до 40 млрд доларів на квартал.

Свириденко наголосила, що для того, щоб максимізувати вплив, Україна працює над встановленням граничної ціни на російську нафту до 30 доларів за барель.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, морські поставки сирої нафти з росії обвалилися в перший тиждень санкцій ЄС та “Групи семи”, спрямованих проти доходів Москви від нафти, що стало потенційним джерелом фінансування російської агресії проти України.

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