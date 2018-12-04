У Мінагро назвали отримувачів бюджетних дотацій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські аграрії освоїли понад 75% бюджетних коштів за програмою "Часткове відшкодування вартості збудованих об’єктів". Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"За програмою "Державна підтримка галузі тваринництва", зокрема за напрямом часткове відшкодування вартості об’єктів, передбачені видатки обсягом 1 200 000,0 тис. гривень, з яких спрямовано 958 690,30 тис. грн", - повідомили у міністерстві.
У міністерстві уточнили, що цьогоріч бюджетні дотації за вказаною програмою отримають 15 підприємств: ТзОВ "Прогрес", ТОВ "Генетік-Інвест", ПОП "Урманське", ПП "Аграрна компанія 2004", ТОВ "МВК "Єкатеринославський", ТОВ "ПК ДНІПРОВСЬКИЙ", СФГ "Мечта", ТОВ "Вінницька птахофабрика", ТОВ "ДФУ Агро", ФГ "Персей Агро", ТОВ "Селекційний центр свинарства", ФГ "Агротрейд-2006", ТОВ "МАРЛЕН-КД", ТОВ "Агро-Рось", ТОВ "КИЩЕНЦІ".
Раніше УНН повідомляв, що “Вінницька птахофабрика” отримала дотації за розширення своїх потужностей до рівня найбільшого птахокомплексу у світі. Сума інвестицій становила 300 млн дол. або майже 8,5 млрд грн, 30% з яких має компенсувати держава.
Державні дотації також отримало “Урманське” – тваринницький комплекс у невеличкому селі на Тернопільщині, що входить до групи компаній одного їх найбільших агрохолдингів на Західній Україні - "Агропродсервіс" і виробляє молоко.
Реконструкція і будівництво - звична справа для підприємства - одна з останніх реконструкцій була всього три роки тому. Тоді генеральний директор "Агропродсервіс" Іван Чайківський відзначав, що розвиток тваринницької інфраструктури, хоч і потрібний, але вельми затратний, оскільки одне збережене робоче місце обходиться компанії в 1 млн грн.