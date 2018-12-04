В Минагро назвали получателей бюджетных дотаций
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские аграрии освоили более 75% бюджетных средств по программе "Частичное возмещение стоимости построенных объектов". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"По программе "Государственная поддержка отрасли животноводства", в частности по направлению частичное возмещение стоимости объектов, предусмотрены расходы в объеме 1 200 000,0 тыс. гривен, из которых направлено 958 690,30 тыс. грн", - сообщили в министерстве.
В министерстве уточнили, что в этом году бюджетные дотации по указанной программе получат 15 предприятий: ООО "Прогресс", ООО "Генетик-Инвест", ЧАП "Урманское", ЧП "Аграрная компания 2004", ООО "МВК "Екатеринославский", ООО "ПК ДНЕПРОВСКИЙ", СФХ "Мечта", ООО "Винницкая птицефабрика", ООО "ГФУ Агро", ФХ "Персей Агро", ООО "Селекционный центр свиноводства", ФХ "Агротрейд-2006", ООО "МАРЛЕН-КД", ООО "Агро Рось", ООО "КИЩЕНЦЫ".
Ранее УНН сообщал, что "Винницкая птицефабрика" получила дотации за расширение своих мощностей до уровня крупнейшего птицекомплекса в мире. Сумма инвестиций составила 300 млн долл. или почти 8,5 млрд грн, 30% из которых должно компенсировать государство.
Государственные дотации также получило "Урманское" - животноводческий комплекс в небольшом селе в Тернопольской области, входящая в группу компаний одного их крупнейших агрохолдингов в Западной Украине - "Агропродсервис" и производит молоко.
Реконструкция и строительство - обычное дело для предприятия - одна из последних реконструкций была всего три года назад. Тогда генеральный директор "Агропродсервис" Иван Чайкивский отмечал, что развитие животноводческой инфраструктуры, хоть и нужно, но весьма затратно, поскольку одно сохраненное рабочее место обходится компании в 1 млн грн.