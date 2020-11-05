У Миколаєві виправданого бойовика “ДНР” після апеляції засудили до 8 років тюрми

“У суді доведено, що у листопаді 2014 року чоловік вступив до лав терористичної організації „ДНР“ та був зарахований до військового формування „ДНР“ — „Оплот“. Обвинувачений виконував незаконні накази бойовиків, ніс службу на обладнаних вогневих позиціях терористів, зокрема на блокпостах м. Донецька, а також, знаходячись на території населеного пункту Оленівка Донецької області, разом з іншими представниками терористичної організації „ДНР“, здійснював обстріли військовослужбовців Збройних сил України та інших представників правоохоронних органів, які є учасниками АТО”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у січні 2018 року Центральний районний суд Миколаєва визнав чоловіка не винним у скоєнні інкримінованого злочину та повністю виправдав. Проте, прокуратура не погодилась із таким рішенням та подала апеляцію.

Миколаївський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та визнав 24-річного жителя Миколаєва винним у кримінальному правопорушенні за ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Обвинуваченому засудили до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, мешканця Запоріжжя судитимуть за роботу на бойові підрозділи “ДНР”.