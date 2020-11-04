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Мешканця Запоріжжя судитимуть за роботу на бойові підрозділи “ДНР”

Київ • УНН

 • 10985 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Запорізькій області судитимуть учасника терористичних груп, підконтрольних “ДНР”. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

“У червні 2014 року зловмисник, з корисливих мотивів отримання заробітку, виїхав до м. Донецька, де до січня 2015 року брав участь у злочинній діяльності терористичних груп „Російська православна армія“ та „Миколаївський батальйон“, підконтрольних терористичній організації „ДНР“, шляхом організації та здійснення ремонту й обслуговування транспортних засобів, оскільки на зазначених транспортних засобах члени терористичних груп здійснювали незаконний контроль за територією м. Донецька та озброєний супротив Збройним Силам України і добровольчим батальйонам”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України відносно мешканця м. Запоріжжя завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, у Запорізській області до 8 років тюрми засудили “депутата ДНР”.

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