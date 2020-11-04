Жителя Запорожья будут судить за работу на боевые подразделения “ДНР”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Запорожской области будут судить участника террористических групп, подконтрольных “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
“В июне 2014 года злоумышленник, из корыстных побуждений получения заработка, выехал в г. Донецк, где в январе 2015 года участвовал в преступной деятельности террористических групп „Русская православная армия“ и „Николаевский батальон“, подконтрольных террористической организации „ДНР“, путем организации и осуществления ремонта и обслуживания транспортных средств, поскольку на указанных транспортных средствах члены террористических групп осуществляли незаконный контроль над территорией г. Донецка и вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Украины и добровольческим батальонам”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины относительно жителя г. Запорожье завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН, в Запорожский области к 8 годам тюрьмы приговорили “депутата ДНР”.