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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Жителя Запорожья будут судить за работу на боевые подразделения “ДНР”

Жителя Запорожья будут судить за работу на боевые подразделения “ДНР”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Запорожской области будут судить участника террористических групп, подконтрольных “ДНР”. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

“В июне 2014 года злоумышленник, из корыстных побуждений получения заработка, выехал в г. Донецк, где в январе 2015 года участвовал в преступной деятельности террористических групп „Русская православная армия“ и „Николаевский батальон“, подконтрольных террористической организации „ДНР“, путем организации и осуществления ремонта и обслуживания транспортных средств, поскольку на указанных транспортных средствах члены террористических групп осуществляли незаконный контроль над территорией г. Донецка и вооруженное сопротивление Вооруженным Силам Украины и добровольческим батальонам”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины относительно жителя г. Запорожье завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, в Запорожский области к 8 годам тюрьмы приговорили “депутата ДНР”.

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