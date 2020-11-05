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В Николаеве оправданного боевика “ДНР” после апелляции приговорили к 8 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Николаевский апелляционный суд отменил оправдательный приговор боевику “ДНР” и принял новое решение, назначив обвиняемому реальную меру наказания. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры, передает УНН.

“В суде доказано, что в ноябре 2014 года мужчина вступил в ряды террористической организации „ДНР“ и был зачислен в воинское формирование „ДНР“ — „Оплот“. Обвиняемый выполнял незаконные приказы боевиков, нес службу на оборудованных огневых позициях террористов, в частности на блокпостах г. Донецк, а также, находясь на территории населенного пункта Еленовка Донецкой области, вместе с другими представителями террористической организации „ДНР“, осуществлял обстрелы военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других представителей правоохранительных органов, которые являются участниками АТО”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2018 года Центральный районный суд Николаева признал мужчину невиновным в совершении инкриминируемого преступления и полностью оправдал. Однако, прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

Николаевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и признал 24-летнего жителя Николаева виновным в уголовном преступлении по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации). Обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы.

Как сообщал УНН, жителя Запорожья будут судить за работу на боевые подразделения “ДНР”.

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