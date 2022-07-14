У Миколаєві врятували чоловіка, який впав у каналізаційний колектор

Цитата



"Рятувальники дістали чоловіка, 1964 року народження, який під час проведення ремонтних робіт впав в чотириметровий колектор. Подія сталася о 10:15 ранку в Корабельному районі Миколаєва", - ідеться в повідомленні.

Деталі



Рятувальники пасками зафіксували чоловіка на ношах, після чого витягли за допомогою мотузки та драбини. Постраждалого передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Доповнення

В Олександрії Кіровоградської області бійці місцевого підрозділу врятували хлопця та дівчину з каналізаційного колектору.