У Миколаєві врятували чоловіка, який впав у каналізаційний колектор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні у Миколаєві під час проведення ремонтних робіт чоловік впав у чотириметровий каналізаційний колектор. Наразі потерпілий перебуває у медзакладі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Facebook, інформує УНН.
Цитата
"Рятувальники дістали чоловіка, 1964 року народження, який під час проведення ремонтних робіт впав в чотириметровий колектор. Подія сталася о 10:15 ранку в Корабельному районі Миколаєва", - ідеться в повідомленні.
Деталі
Рятувальники пасками зафіксували чоловіка на ношах, після чого витягли за допомогою мотузки та драбини. Постраждалого передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Доповнення
В Олександрії Кіровоградської області бійці місцевого підрозділу врятували хлопця та дівчину з каналізаційного колектору.