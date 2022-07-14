В Николаеве спасли мужчину, который упал в канализационный коллектор
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня в Николаеве во время проведения ремонтных работ мужчина упал в четырехметровый канализационный коллектор. Пострадавший находится в медучреждении, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, информирует УНН.
Цитата
"Спасатели достали мужчину, 1964 года рождения, который во время проведения ремонтных работ упал в четырехметровый коллектор. Событие произошло в 10:15 утра в Корабельном районе Николаева, - говорится в сообщении.
Детали
Спасатели ремнями зафиксировали мужчину на носилках, после чего вытащили с помощью веревки и стремянки. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.
Дополнение
В Александрии Кировоградской области бойцы местного подразделения спасли парня и девушку из канализационного коллектора.