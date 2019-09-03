У метрополітені розповіли на скільки поїздок найчастіше поповнюють Kyiv Smart Card
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У касах КП “Київського метрополітену” найбільшою популярністю користується поповнення Kyiv Smart Card на 50 поїздок. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у “Київському метрополітені”.
“У касах метрополітену найбільшою популярністю користуються Kyiv Smart Card з поповненням на 50 поїздок”, — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, у касах КП “Київського метрополітену” було продано карток Kyiv Smart Card станом на 22 серпня цього року на суму в понад 1,8 млн грн.
Як повідомляв УНН, 7 травня 2017 року набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Додамо, що з 25 серпня картка метро не продається і не поповнюється у касах 10-ти станцій київського метрополітену. Натомість, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card.