В метрополитене рассказали на сколько поездок чаще всего пополняют Kyiv Smart Card
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В кассах КП “Киевского метрополитена” наибольшей популярностью пользуется пополнения Kyiv Smart Card на 50 поездок. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в “Киевском метрополитене”.
“В кассах метрополитена наибольшей популярностью пользуются Kyiv Smart Card с пополнением на 50 поездок”, — говорится в ответе.
Напомним, в кассах КП “Киевского метрополитена” было продано карточек Kyiv Smart Card состоянию на 22 августа этого года на сумму более 1,8 млн грн.
Как сообщал УНН, 7 мая 2017 года вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Добавим, что с 25 августа карта метро не продается и не пополняется в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.