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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 21175 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126108 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117468 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122787 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126830 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151879 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150876 просмотра

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В метрополитене рассказали на сколько поездок чаще всего пополняют Kyiv Smart Card

В метрополитене рассказали на сколько поездок чаще всего пополняют Kyiv Smart Card

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. В кассах КП “Киевского метрополитена” наибольшей популярностью пользуется пополнения Kyiv Smart Card на 50 поездок. Об этом в ответ на запрос журналиста сообщили УНН в “Киевском метрополитене”.

“В кассах метрополитена наибольшей популярностью пользуются Kyiv Smart Card с пополнением на 50 поездок”, — говорится в ответе.

Напомним, в кассах КП “Киевского метрополитена” было продано карточек Kyiv Smart Card состоянию на 22 августа этого года на сумму более 1,8 млн грн.

Как сообщал УНН, 7 мая 2017 года вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Добавим, что с 25 августа карта метро не продается и не пополняется в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

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