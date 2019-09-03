В метрополитене рассказали на сколько поездок чаще всего пополняют Kyiv Smart Card

“В кассах метрополитена наибольшей популярностью пользуются Kyiv Smart Card с пополнением на 50 поездок”, — говорится в ответе.

Напомним, в кассах КП “Киевского метрополитена” было продано карточек Kyiv Smart Card состоянию на 22 августа этого года на сумму более 1,8 млн грн.

Как сообщал УНН, 7 мая 2017 года вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.

Добавим, что с 25 августа карта метро не продается и не пополняется в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.