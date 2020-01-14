У метро Неаполя зіткнулися три потяги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У метро італійського Неаполя зіткнулися три потяги, один з яких був без пасажирів, повідомляє Il Mattino, передає УНН.
Інцидент стався на першій лінії метрополітену між станціями Piscinola і Colli Aminei. Для евакуації постраждалих закрили три найближчі станції.
Видання повідомляє про 13 осіб, що потрапили до лікарень після інциденту. У той же час, за даними ANSA і Corriere della Sera, госпіталізували п’ятьох. Газета вказує, що, за попередніми даними, машиніст одного з поїздів не впорався з керуванням і в’їхав в інший потяг ззаду. Пізніше з ними зіткнувся третій склад.
Як повідомляється в Facebook транспортної компанії міста, в результаті рух було зупинено по всій гілці.
Варто нагадати, що в жовтні 2018 року в римському метро сталася аварія ескалатора, в результаті постраждали понад 20 людей. Надзвичайна подія сталася напередодні матчу московського ЦСКА і “Роми” в рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.