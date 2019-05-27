У Мексиці водій трейлера протаранив 15 автомобілів, четверо загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сідловий тягач з причепом в неділю врізався в 15 автомобілів в районі Альваро-Обрегон на заході Мехіко. За даними влади, жертвами ДТП стали чотири людини, в тому числі двоє дітей, більше 10 людей постраждали. Про це повідомляє УНН із посиланням на главу Міністерства цивільної безпеки Мехіко Хесус Орта, який виступав в ефірі телеканалу Televisa.
“Він врізався в 15 автомобілів, чотири людини загинули, 14 отримали травми”, — повідомив Орта.
За його словами, водій вантажівки йшов від переслідування поліції, яке почалося після того, як він не зупинився для перевірки. Погоня завершилася, коли тягач врізався в житловий будинок. Орта додав, що автомобіль значився в угоні.
Поліцейські змогли затримати людину, яка перебувала за кермом вантажівки.
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Як повідомляв УНН, дев’ять єгипетських поліцейських загинули в неділю в результаті ДТП на північний схід від Каїра.