У Мексиці водій трейлера протаранив 15 автомобілів, четверо загиблих

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сідловий тягач з причепом в неділю врізався в 15 автомобілів в районі Альваро-Обрегон на заході Мехіко. За даними влади, жертвами ДТП стали чотири людини, в тому числі двоє дітей, більше 10 людей постраждали. Про це повідомляє УНН із посиланням на главу Міністерства цивільної безпеки Мехіко Хесус Орта, який виступав в ефірі телеканалу Televisa.