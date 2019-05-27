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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33051 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 15:45 • 70390 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121686 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111249 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144600 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей, четверо погибших

В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей, четверо погибших

Киев  •  УНН

 • 8782 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Седельный тягач с прицепом в воскресенье врезался в 15 автомобилей в районе Альваро-Обрегон на западе Мехико. По данным властей, жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей, более 10 человек пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Министерства гражданской безопасности Мехико Хесус Орта, который выступал в эфире телеканала Televisa.

"Он врезался в 15 автомобилей, четыре человека погибли, 14 получили травмы", - сообщил Орта.

По его словам, водитель грузовика уходил от преследования полиции, которое началось после того, как он не остановился для проверки. Погоня завершилась, когда тягач врезался в жилой дом. Орта добавил, что автомобиль числился в угоне.

Полицейские смогли задержать человека, находившегося за рулем грузовика.

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Как сообщал УНН, девять египетских полицейских погибли в воскресенье в результате ДТП на северо-восток от Каира.

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