У Маріуполі затримали шахрая, який викрав гроші для онкохворої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Маріуполі затримано чоловіка, який з банківського рахунку викрав гроші, призначені на лікування онкохворої дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національної поліції України.
“На території Донецької області. Викрито двох чоловіків — 31-річного мешканця м. Слов’янська та його 28-річного спільника, який наразі перебуває в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території”, — йдеться в повідомленні.
Зловмисники незаконно заволоділи паролем від електронного банківського кабінету батька онкохворої дитини. Гроші чоловік збирав на лікування сина, оприлюднюючи розрахунковий рахунок для матеріальної допомоги на різних медійних ресурсах.
“Маючи пароль, зловмисники замінили номер телефону власника картки на підконтрольний і, таким чином, отримали доступ до чужого банківського рахунку. Маючи доступ, шахраї перевели гроші на 9 інших підконтрольних рахунків. Загалом, їм вдалося перерахувати 945 тисяч гривень, які призначалися на лікування важкохворої дитини”, — зазначається в повідомленні.
Також, поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. 31-річного мешканця Донеччини затримано в порядку ст. 208 КК України та оголошено про підозру.
Нагадаємо, кіберполіція затримала злочинну групу за викрадення грошей з банківських рахунків клієнтів іноземних та українських банків.