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Група злочинців спустошила українські банки на півмільйона гривень

Група злочинців спустошила українські банки на півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Кіберполіція затримала злочинну групу за викрадення грошей з банківських рахунків клієнтів іноземних та українських банків. Злочинці спустошили українські банки на півмільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Зловмисники встановлювали спеціальне обладнання на банкоматах розташованих в іноземних курортних містах, за допомогою якого вони зчитували інформацію з банківських карток відпочивальників. Використовуючи виготовлену копію скопійованих карток зловмисники спустошували банківські рахунки громадян", - йдеться в повідомленні.

За даними кіберполіції, троє мешканців Києва організували шахрайську схему, за якою викрадали гроші з банківських рахунків клієнтів іноземних та українських банків. А організатором злочинної групи виявилася 25-річна киянка, яка залучила до протиправної діяльності двох спільників 21-го та 30-ти років.

Правоохоронці провели спецоперацію та затримали усіх учасників злочинної групи.

"Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, із залученням спецпризначенців КОРД, провели спецоперацію та затримали усіх учасників злочинної групи. При цьому організатора було затримано під час чергової "оборудки": жінка саме намагалася отримати кошти у столичному банкоматі за допомогою підробленої банківської картки", - зазначили у кіберполіції.

У ході проведення зовнішнього огляду правоохоронці виявили у зловмисників підроблені банківські та накопичувальні картки.

У помешканні учасників злочинної групи виявили близько 200 підроблених карт з нанесеною банківською інформацією. Крім того, поліцейські вилучили комп’ютерну техніку з дампами банківських карт, пристрій для нанесення інформації на магнітну полосу, бойові патрони калібру 7.62 та 9 мм та мобільні телефони, які зловмисники використовували під час вчинення злочинів.

"Попередньо встановлено, що збитки від діяльності цієї злочинної групи тільки для одного із банків сягають більш як півмільйона гривень", - зазначили у кіберполіції.

За цим фактом розпочато три кримінальних провадження: за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Затриманим загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, псевдобанкіри знімали гроші з карток громадян.

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