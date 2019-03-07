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Группа преступников опустошила украинские банки на полмиллиона гривен

Группа преступников опустошила украинские банки на полмиллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 8634 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Киберполиции задержала преступную группу за похищение денег с банковских счетов клиентов иностранных и украинских банков. Преступники опустошили украинские банки на полмиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Злоумышленники устанавливали специальное оборудование на банкоматах расположенных в иностранных курортных городах, с помощью которого они считывали информацию с банковских карт отдыхающих. Используя изготовленную копию скопированных карточек злоумышленники опустошали банковские счета граждан", - говорится в сообщении.

По данным киберполиции, трое жителей Киева организовали мошенническую схему, по которой похищали деньги с банковских счетов клиентов иностранных и украинских банков. А организатором преступной группы оказалась 25-летняя киевлянка, которая привлекла к противоправной деятельности двух сообщников 21-го и 30-ти лет.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали всех участников преступной группы.

"Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции, с привлечением спецназа КОРД, провели спецоперацию и задержали всех участников преступной группы. При этом организатора были задержаны во время очередной "оборудки": женщина как раз пыталась получить средства в столичном банкомате с помощью поддельной банковской карточки", - отметили в киберполиции.

В ходе проведения внешнего осмотра правоохранители обнаружили у злоумышленников поддельные банковские и накопительные карты.

В помещении участников преступной группы обнаружили около 200 поддельных карт с нанесенной банковской информацией. Кроме того, полицейские изъяли компьютерную технику с дампами банковских карт, устройство для нанесения информации на магнитную полосу, боевые патроны калибра 7.62 и 9 мм и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали во время совершения преступлений.

"Предварительно установлено, что ущерб от деятельности этой преступной группы только для одного из банков достигает более полумиллиона гривен", - отметили в киберполиции.

По данному факту начато три уголовных производства: по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Задержанным грозит до восьми лет заключения.

Напомним, псевдобанкиры снимали деньги с карточек граждан.

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