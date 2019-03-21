В Мариуполе задержали мошенника похитившего деньги для больного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Мариуполе задержан мужчина, который с банковского счета похитил деньги, предназначенные на лечение онкобольного ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"На территории Донецкой области. Разоблачены двое мужчин - 31-летнего жителя. Славянская и его 28-летнего сообщника, который сейчас находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.
Злоумышленники незаконно завладели паролем от электронного банковского кабинета отца онкобольного ребенка. Деньги мужчина собирал на лечение сына, обнародовав расчетный счет для материальной помощи на разных медийных ресурсах.
"Имея пароль, злоумышленники заменили номер телефона владельца карточки на подконтрольный и, таким образом, получили доступ к чужому банковскому счету. Имея доступ, мошенники перевели деньги на 9 других подконтрольных счетов. В общем, им удалось перечислить 945 тысяч гривен, которые предназначались на лечение тяжелобольного ребенка", - отмечается в сообщении.
Также, полицейские начали уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 31-летнего жителя Донецкой области задержан в порядке ст. 208 УК Украины и объявлено о подозрении.
Напомним, киберполиции задержала преступную группу с похищения денег с банковских счетов клиентов иностранных и украинских банков.