У Маріуполі внаслідок обстрілів окупантів загинув місцевий оператор Дєдов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Маріуполі через обстріл російських окупантів загинув головний режисер, старший оператор маріупольського телеканалу "Сігма-ТБ" Віктор Дєдов. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко, передає УНН.
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"Підтверджено загибель через російську окупацію ще одного українського журналіста – головного режисера, старшого оператора маріупольського телеканалу "Сігма-ТБ" Віктора Дєдова. Журналіст із родиною перебував удома, коли у квартиру прилетіли міни", - написав Томіленко.
Деталі
За його словами, про обставини загибелі, яка трапилась у заблокованому Маріуполі ще 11 березня, повідомила дружина Віктора Наталія Дєдова у соцмережі.
"Дві міни. Перша – у нашу спальню. Там я і мама. Друга – в нашу кухню. Там – Вітя… Я кричу "Саша!" у відповідь: "Мама, я тут!" … І тільки біля ліфта розумію: не бачу і не чую Вітю … Остання (його - ред) фраза: "Саша, у мене нема світла!" І Саша дає ліхтарик, хоч у кімнаті світло. Сонна артерія. Вітя живе ще кілька хвилин, доходить до коридору і назавжди стає нашим світлим Янголом", - пише Наталія Дєдова. На жаль, Віктора не змогли поховати, бо за 4 дні через приліт снаряда будинок згорів. "За кілька годин до трагедії ми лежали всі разом на ліжку. Було холодно. Саша мріяв, як знову поїде у Львів. Купить там круасанів, шоколад … А Вітя відповідав: "Синочку, все обовʼязково буде!" - написала дружина.
Доповнення
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