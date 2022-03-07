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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом загинув український військовий журналіст

Під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом загинув український військовий журналіст

Київ • УНН

 • 172871 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Внаслідок боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом загинув український військовий журналіст Віктор Дудар. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

“Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України висловлює глибокі співчуття з приводу загибелі кращого українського журналіста Віктора Дудара від рук російського ворога…Бракує слів аби підібрати слова жалю дружині, донці, родині, близьким, друзям та всьому українському народу. Ми втратили одного з кращих”, - написав Геращенко.

Деталі

Віктор Дудар пішов до військкомату щоб у складі збройних сил захищати Україну в перший же день повномасштабної війни. Він пройшов війну на сході країни у 2014-2015 рр. добровольцем та воював у 80-й десантно-штурмовій бригаді журналістом.

Пізніше він став резервістом та працював в газеті "Експрес", де до останнього дня займався висвітленням військової тематики та журналістськими розслідуваннями.

Українські Національні Новини

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