Во время боев с российскими захватчиками под Николаевом погиб украинский военный журналист

Цитата

“Комитет по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины выражает глубокие соболезнования по поводу гибели лучшего украинского журналиста Виктора Дударя от рук российского врага... Недостает слов, чтобы подобрать слова сожаления жене, дочке, семье, близким, друзьям и всему украинскому народу. Мы потеряли одного из лучших”, - написал Геращенко.

Детали

Виктор Дударь пошел в военкомат чтобы в составе вооруженных сил защищать Украину в первый же день полномасштабной войны. Он прошел войну на востоке страны в 2014-2015 гг. добровольцем и воевал в 80-й десантно-штурмовой бригаде журналистом.

Позже он стал резервистом и работал в газете "Экспресс", где до последнего дня занимался освещением военной тематики и журналистскими расследованиями.