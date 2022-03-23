В Мариуполе в результате обстрелов оккупантов погиб местный оператор Дедов

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"Подтверждена гибель из-за российской оккупации еще одного украинского журналиста-главного режиссера, старшего оператора Мариупольского телеканала "Сигма-ТВ" Виктора Дедова. Журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетели мины", - написал Томиленко.

Детали

По его словам, об обстоятельствах гибели, которая произошла в заблокированном Мариуполе еще 11 марта, сообщила жена Виктора Наталья Дедова в соцсети.

"Две мины. Первая - в нашу спальню. Там я и мама. Вторая - в нашу кухню. Там - Витя. Я кричу: "Саша!" В ответ: "Мама, я здесь!". И только у лифта понимаю: не вижу и не слышу Витю ... Последняя (его - ред) фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате светло. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом", - пишет Наталья Дедова. К сожалению, Виктора не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета снаряда дом сгорел. "За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купит там круассанов, шоколад ... А Витя отвечал: "Сыночек, все обязательно будет!" - написала жена.

Дополнения

В результате боев с русскими захватчиками под Николаевом погиб украинский военный журналист Виктор Дударь.