У лютому українці сплатили за ЖКГ 19,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За лютий 2019 року населення України сплатило за житлово комунальні послуги 19,8 млрд грн, а кияни сплатили 2,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстатистики.
“У лютому 2020р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 19,8 млрд.грн (100,8% нарахованих за цей період сум)” — йдеться у повідомленні.
Так, у Києві за ЖКГ було сплачено 2,3 млрд грн, понад 2 млрд грн у Дніпропетровській області, 1,5 млрд грн у Харківській області, 1,1 млрд грн у Львівській.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов закликав до свідомого споживання комунальних послуг та до сплати за них онлайн.