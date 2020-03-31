В феврале украинцы уплатили за ЖКХ 19,8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За февраль 2019 года население Украины уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд грн, а киевляне заплатили 2,3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
“В феврале 2020г. населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд (100,8% начисленных за этот период сумм)”, — говорится в сообщении.
Так, в Киеве за ЖКХ было уплачено 2,3 мрд грн, более 2 млрд грн в Днепропетровской области, 1,5 млрд грн в Харьковской области, 1,1 млрд грн во Львовской.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев призвал к сознательному потреблению коммунальных услуг и к уплате за них онлайн.